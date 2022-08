Comune di Vibo e short list: ecco il nuovo elenco dei professionisti esterni aggiornato al 31 luglio

A inizio luglio il Comune di Vibo Valentia ha dato il via libera all’Avviso pubblico per l’aggiornamento della short list per ricercare esperti esterni di prima fascia, «per la progettazione, il monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione ed il supporto al responsabile unico del procedimento nelle attività amministrative dei fondi regionali ed europei» destinati all’Ambito Territoriale di Vibo Valentia (conosciuto anche come Distretto socio-assistenziale), di cui Palazzo Luigi Razza è l’ente capofila. A firmare la determina – che ha consentito appunto la riapertura dei termini per l’aggiornamento – è stata la dirigente del Settore 2 Politiche sociali, nonché responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito e Responsabile unico del procedimento, Adriana Teti. Dalla short list definitiva si attingerà per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni alla natura ed alla durata dei progetti attivati dall’Ambito. [Continua in basso]

La short list avrà tre anni di validità

Le istanze pervenute sono state oggetto di una valutazione di sola ammissibilità con la verifica del rispetto delle modalità di presentazione indicate nell’Avviso. L’elenco dei candidati ammessi è andato ad integrare la short list già approvata con la determinazione numero 1 del 7 gennaio del 2021 e sarà pubblicato periodicamente sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia e dei Comuni dell’Ambito. La short list avrà una validità di tre anni. «Gli esperti – è scritto nell’Avviso pubblicato dal Comune – potranno aggiornare, con cadenza non inferiore all’anno, i curricula presentati. Gli esperti già inseriti nell’elenco, nel caso in cui volessero aggiornare i relativi dati potranno non ripresentare l’istanza mantenendo comunque la presenza in short list. La scelta degli esperti sarà effettuata, di volta in volta, tra i profili presenti in short list in base alle necessità dell’Ambito, avuto riguardo delle esperienze risultanti dai curricula. L’Ambito, in occasione delle procedure di selezione, effettuerà un colloquio con i candidati per approfondire l’operato svolto dagli stessi nelle precedenti esperienze, a dimostrazione – viene spiegato ancora nel bando – delle competenze maturate, e la conoscenza generale sugli aspetti normativi e tecnici, nonché di quella specifica sulle tematiche attinenti le esigenze progettuali».

Ecco la short list aggiornata alle istanze pervenute al 31 luglio 2022

Short list aggiornata data cognome nome esito verifica 33385 11/07/2022 Rubino Giovanni Ammesso 33434 11/07/2022 Gangemi Monica Ammesso 33465 12/07/2022 Tornatora Francesca Ammesso 33743 12/07/2022 Montagnese Vincenzo Ammesso 33766 12/07/2022 Nesci Cosimo Ammesso 33935 14/07/2022 Nesci Maria Rosaria Ammesso 34027 14/07/2022 Fresca Maria Stella Ammesso 34513 18/07/2022 Pagano Antonio Ammesso 34558 18/07/2022 Cosmano Giuseppe N. Ammesso 34690 19/07/2022 La Monica Antonietta Ammesso 34853 19/07/2022 Roccella Erica Ammesso 34890 20/07/2022 Saverino Maria Ammesso 34904 20/07/2022 Maletta Angela Ammesso 34912 20/07/2022 Gallippi Carmine Ammesso 34941 20/07/2022 Luzzo Pasquale Ammesso 35139 21/07/2022 Lo Torto Nicola Ammesso 35171 21/07/2022 Squadrito Pietro Ammesso 35572 25/07/2022 Demetrio Giuseppe Ammesso 35581 25/07/2022 Arcella Anna Maria Ammesso 35754 26/07/2022 Gigliotti Sabrina Ammesso 35825 26/07/2022 Ursino Fabiola Ammesso 36210 28/07/2022 Violi Ester Violeta Ammesso 36216 28/07/2022 Vecchio Vittorio Ammesso 36299 28/07/2022 Gentile Manuela Ammesso 36390 28/07/2022 Garri’ Gessica Ammesso 36425 28/07/2022 Giordano Antonio Ammesso 8441 19/02/2021 Anania Boris Antonio Precedente Short list 49220 11/11/2020 Bova Antonio Precedente Short list 10003 02/03/2021 Critelli Giuseppe Precedente Short list 50638 20/11/2020 De Angelis Adele Precedente Short list 49544 13/11/2020 Dominello Antonietta Precedente Short list 9592 25/02/2021 Lore’ Immacolata Precedente Short list 10133 02/03/2021 Mannarino Maria Precedente Short list 50877 23/11/2020 Mignolo Enrico Precedente Short list 49291 11/11/2020 Palmara Gianluca Precedente Short list 9530 25/02/2021 Paonessa Giuseppe Precedente Short list 8988 23/02/2021 Parrotta Carmela Precedente Short list 8438 19/02/2021 Scarciglia Caterina Precedente Short list

protocollo numero data cognome nome esito verifica 49555 13/11/2020 Suppa Francesco Andrea Precedente Short list 8383 19/02/2021 Tallini Giuseppe Precedente Short list 48157 03/11/2020 Trignano Alfonso Precedente Short list 48261 03/11/2020 Ventrice Michele Precedente Short list 35110 21/07/2022 Scarmozzino Anna Assenza requisiti 35955 26/07/2022 Crupi Domenica Assenza requisiti 33818 13/07/2022 Italiano Francesco Assenza curriculum 34223 15/07/2022 Guerzoni Guido Assenza curriculum 34243 15/07/2022 Paoli’ Fr. Antonio Assenza curriculum 34691 19/07/2022 Pelaggi Azzurra Assenza curriculum 34717 19/07/2022 Pasqua Antonio Assenza curriculum

Articoli correlati