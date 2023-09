Comune di Vibo e conti in rosso: per Comito la giunta Limardo sta risanando

“Intendo esprimere grande soddisfazione per quanto deliberato ieri dal Consiglio comunale di Vibo Valentia con il ritiro del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, non più necessaria grazie alla mutata situazione sul piano dei conti pubblici”. Ad affermarlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Vibo Valentia, Michele Comito, all’indomani del civico consesso che ha approvato una pratica di grande rilevanza. “Un plauso va quindi a tutti i consiglieri che hanno votato, in primis ai consiglieri di Forza Italia che hanno dimostrato, ancora una volta, attaccamento alla città, ma anche a chi lo ha votato indipendentemente dall’appartenenza politica – e non facendosi condizionare dalle prevedibili critiche di una certa parte politica -richiamando quel necessario senso di responsabilità che dovrebbe accompagnare la scelta di ognuno. In un momento così delicato, sono gesti che denotano coraggio nelle scelte, assumono grande valenza e meritano l’apprezzamento della cittadinanza”. Prosegue Comito: “In ogni caso, se si è arrivati a questo punto è solo per merito del lavoro che il sindaco Limardo, l’assessore al Bilancio Nardo e tutta l’amministrazione, col supporto fondamentale e imprescindibile degli eletti in consiglio comunale, hanno condotto in questi anni. Un percorso di risanamento praticato nei fatti ed ormai incanalato verso la giusta direzione, come confermato anche da un organo terzo come la Sezione Autonomie della Corte dei Conti che ha dato atto dei grandi passi in avanti compiuti dal Comune di Vibo Valentia. Un risultato che, come Forza Italia, ci inorgoglisce e conferma che l’azione politica, quando è improntata sulla serietà e la competenza, produce quei risultati attesi dalla cittadinanza e che mirano all’interesse esclusivo della città e dei suoi abitanti”.

