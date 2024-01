Amministratori e aumenti degli stipendi: ecco quanto percepiranno al Comune di Vibo sindaco e assessori

di Antonio Clausi

Sorridono sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali che godranno dell’ultimo regalo dell’era Draghi ai Municipi italiani. Insieme al brindisi di Capodanno gli eletti hanno festeggiato, magari non improvvisandosi pistoleri de’ noantri come pare abbia fatto l’ormai celeberrimo Pozzolo, anche l’aumento delle indennità. Si tratta del terzo scatto, il conclusivo, per gli stipendi degli amministratori di tutto lo Stivale. La normativa è disciplinata dalla legge di bilancio approvata il 29 dicembre del 2021. Come noto, lo Stato ha stanziato degli aumenti per ciò che concerne le indennità delle locali squadre di governo. Di conseguenza, dal primo gennaio si è rideterminato anche il compenso massimo mensile percepibile dai consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del primo cittadino.

Aumenti per fasce di popolazione

Gli incrementi non sono uguali per tutti i Comuni, ma scaturiscono da un calcolo effettuato sul numero di abitanti. A Vibo Valentia – che ricade nella fascia dei capoluoghi di provincia sino a 50mila abitanti (il Comune di Vibo si aggira sui 33mila abitanti), il sindaco Maria Limardo percepirà da gennaio e sino al termine della consiliatura la somma di 9.660 euro al mese. Il vicesindaco Pasquale Scalamogna passa invece dagli attuali 5.819,04 euro a 7.245,00 euro. Gli assessori comunali percepiranno invece da gennaio e sino al termine della consiliatura la somma di 5.796,00 euro.

