Comune di Parghelia, aggressione a un dipendente, Vasinton: «Per l’amministrazione non è così importante»

“Con riferimento all’ultima nota stampa dello scorso 20 febbraio con la quale l’amministrazione comunale di Parghelia ha dichiarato che domani, sabato 24 febbraio, si sarebbe svolto un Consiglio comunale aperto appositamente convocato per discutere dei fatti accaduti al personale dell’ufficio tecnico comunale, ai quali ancora una volta esprimiamo solidarietà. Molto probabilmente, per questa amministrazione comunale, i fatti sopra citati e altre situazioni molto gravi accadute nei giorni scorsi non sono cosi importanti considerato il fatto che il Consiglio comunale non è stato mai convocato“. E’ quanto fa sapere il consigliere comunale Daniele Antonello Vasinton il quale aggiunge “ma come mai prima lo annuncia sulla stampa e poi si tira indietro? Il gruppo “Guardare al Futuro” sarebbe stato molto contento di poter confrontarsi durante il Consiglio comunale affinché si potessero chiarire determinate situazioni che sono state lasciate incancrenire dalla maggioranza, in quanto ci sono molte problematiche che affliggono il territorio del comune a causa di una promiscuità tra la politica e le decisioni tecniche. Il gruppo “Guardare al Futuro” a breve farà un’iniziativa pubblica per discutere delle problematiche del territorio, che sono vaste, in quanto ancora una volta prendiamo atto che questa maggioranza a parte i soliti proclami non fa nulla di concreto ma utilizza metodi che servono a distogliere l’attenzione su alcune tematiche fondamentali per il territorio”.

