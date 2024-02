Comunali a Vibo: Elly Schlein torna in città per sostenere Enzo Romeo

Enzo Romeo

Elly Schlein – segretaria nazionale del Pd – domenica mattina sarà a Vibo Valentia a sostegno del candidato sindaco per la coalizione progressista, Enzo Romeo. Schlein torna a Vibo dopo essere stata nell’estate scorsa in città nell’estate scorsa in occasione della chiusura della festa regionale del Pd. “Siamo lieti – dichiara il segretario regionale del Pd Nicola Irto – che la segretaria torni in Calabria a sostenere, insieme a noi tutti, la candidatura a sindaco di Enzo Romeo, nata attorno a una solida proposta politica costruita con gli altri partiti e movimenti della coalizione. Una proposta che offre ai vibonesi una forte alternativa a questa destra sempre più confusa e lacerata ed alla Calabria una prospettiva unitaria in grado di affrontare le future battaglie elettorali con maggiore forza”. L’appuntamento è per le 11:00 a Vibo Valentia a Palazzo Gagliardi.

