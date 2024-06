Europee, ecco i calabresi che vanno a Bruxelles: eletti Princi (Fi), Nesci (Fdi), Lucano (Avs) e Tridico (M5s)

Di sorpresa non si può parlare, visto che negli ultimi giorni il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, aveva messo decisamente la faccia su questa tornata elettorale. Segno evidente che aveva dalla sua sondaggi che sorridevano al suo partito.

Il risultato finale dice che Forza Italia in Calabria doppia praticamente il risultato nazionale. Fi si ferma al 9,70, in Calabria vola al 18% tallonando da vicino FdI che anche alle nostre latitudini si conferma come primo partito. Ma quel che conta è la messa di voti che riesce a raccogliere la sua vicepresidente Giusi Princi che supera gli ottantamila voti in tutta la circoscrizione Sud, piazzandosi terza dopo Antonio Tajani, che dovrebbe rinunciare al seggio e l’uscente Fulvio Martusciello. Un risultato quindi che dovrebbe aprire per la Princi le porte di Bruxelles.

