Stato d’emergenza per i nuovi ospedali, Lo Schiavo replica a Comito: «Per mesi ho denunciato quello che ora siete costretti ad ammettere»

Il consigliere regionale di minoranza risponde a stretto giro alle parole del capogruppo di Forza Italia che gli ha rimproverato le critiche al presidente Occhiuto per la richiesta accettata dal Governo di commissariare la realizzazione delle opere tra cui quella di Vibo

«Secondo lei la dichiarazione dello Stato d’emergenza per il sistema ospedaliero calabrese non smonta mesi di retorica e di proclami sui presunti miglioramenti del settore sanitario?». Arriva a stretto giro, con una domanda retorica, la replica del consigliere di opposizione Antonio Lo Schiavo al collega di maggioranza Michele Comito. Lo Schiavo che aveva definito un fallimento conclamato la concessione da parte del Governo dello stato di emergenza per i nuovi ospedali, parole che avevano innescato la reazione di Comito.

«Qui non si tratta più di interpretare ruoli di maggioranza o di opposizione, ma di riconoscere lo stato reale della sanità calabrese – continua Lo Schiavo rivolgendosi a Comito -. Che fine hanno fatto tutte le rassicurazioni, anche sue, rispetto ai tempi di realizzazione delle nuove strutture sanitarie, dai grandi ospedali alle case di comunità? Quando per mesi ho denunciato ritardi e inefficienze nell’attuazione del Pnrr in campo sanitario, segnalando a suon di interrogazioni consiliari, interventi a mezzo stampa e appelli, lo stato reale delle cose, avevo quindi ragione? Troppo facile, ora, trincerarsi dietro le responsabilità del passato».

L’esponente della minoranza consiliare, dunque, incalza il capogruppo di Forza Italia e sottolinea che «mai nessuno come il presidente e commissario Occhiuto ha avuto tanti poteri in campo sanitario ed è ora di rendere conto dei risultati».

«Capisco che si avvicinano le elezioni e quindi si debba prendere coscienza della realtà chiedendo soccorso al Governo amico e provando a saltare le procedure ordinarie in campo sanitario – insiste Lo Schiavo – ma si evitino prevedibili e stantie difese d’ufficio. La gestione commissariale è sempre un fallimento ed ancora la Calabria è relegata all’emergenza permanente con tutto quello che questo comporta. Sfido chiunque a sostenere il contrario, del resto i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora vedremo cosa sortiranno i superpoteri di Protezione civile, augurandoci che almeno questi bastino a risolvere il dramma della sanità calabrese».

Poi, la caustica chiosa finale: «A proposito consigliere Comito, la risposta alle mie interrogazioni circa i ritardi nella costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia sono anche quelle mistificazioni della realtà? O forse il recente provvedimento di commissariamento conferma (purtroppo) quanto da me a lungo sostenuto?».