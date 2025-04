Comune, il gruppo consiliare Cuore vibonese diventa il più corposo dell’opposizione: aderisce anche Giuseppe Calabria

Il gruppo consiliare Cuore vibonese diventa il più corposo dell’opposizione, infatti dopo l’adesione del consigliere Giuseppe Russo, avvenuta due giorni fa contestualmente al suo rientro in consiglio, anche Giuseppe Calabria, eletto nella lista Forza Vibo poi confluita nel gruppo di Forza Italia si è unito alla compagine capeggiata da Giuseppe Cutrullà.



In una nota Calabria, ha messo in evidenza le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta: «Questo passaggio rappresenta per me un momento di maturità politica. La mia adesione a Cuore vibonese è la naturale prosecuzione di un percorso politico avviato sei anni fa. Condivido pienamente la linea politica di Vito Pitaro, ex consigliere regionale e attuale coordinatore regionale del partito Noi Moderati, – continua – figura che ha svolto assiduamente politica, in prima persona, nei territori, sia nel momento in cui ha ricoperto incarichi che non, e che rappresenta l’ago della bilancia della politica vibonese. Chi sta con Vito Pitaro vince, chi si stacca, perde».

In chiosa, poi un messaggio rivolto al suo ex gruppo: «Ringrazio infine Giuseppe Mangialavori e tutti i vertici locali di Forza Italia per il sostegno avuto in tutti questi anni».