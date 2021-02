Viabilità nel Vibonese: la Provincia stanzia 1,5 milioni di euro per le Sp 17, 22 e 30

Avviati anche diversi interventi di sistemazione delle buche su più tratti stradali tra i quali la Brattirò-Ciaramiti. Soddisfatto il presidente Solano: «Il territorio diverrà un cantiere a cielo aperto»

«Sistemazione urgente delle buche e ripristino del piano viabile su diversi tratti stradali; rimozione di piccole frane e messa in sicurezza di alcuni cedimenti di scarpate; realizzazione di opere per la regimentazione delle acque meteoriche, quali cunette e canali di scolo; ripristino della segnaletica orizzontale».

Sono questi alcuni degli interventi effettuati, di recente, dal settore Viabilità della Provincia di Vibo Valentia, guidato dall’ingegnere, Gaetano del Vecchio, «al fine di consentire l’utilizzo della rete stradale nel breve periodo, in attesa che – ha evidenziato il presidente, Salvatore Solano – anche grazie all’approvazione del bilancio, possano essere investite risorse più ingenti per interventi di natura strutturale».

Negli ultimi giorni, i tecnici della Provincia di Vibo sono intervenuti per sistemare, lungo la Sp n. 18, il tratto stradale “Brattirò-Ciaramiti”, dove a causa della pioggia si erano create alcune buche, le più pericolose delle quali in prossimità della curva sita poco prima del centro abitato di Ciaramiti.

Altri lavori, attinenti la messa in sicurezza di piccole frane, la rimozione di materiale fangoso e lapideo, la sistemazione delle buche e la stesa di bitume per il ripristino del piano viabile, sono stati effettuati: lungo tutta la Sp 17,in particolare nel tratto stradale “Sant’Angelo-Drapia-Caria” e in quello in prossimità della località “Torre Galli”; lungo la Sp n. 83,nel tratto “Daffinà – San Giovanni di Zambrone” e lungo la Sp n.10,nel tratto “Mileto-San Giovanni”.

In fase d’avvio sono, invece, i lavori di sistemazione delle buche lungo la Sp n. 24 “Ioppolo-Caroniti”,nel tratto “Innesto Sp 29-Chiesa Madonna del Carmine” e lungo la Sp 30, nel tratto “Mandaradoni-Motta Filocastro-Variante Badia”. «Arterie lungo le quali – ha sottolineato il geometra, Antonio Mirarchi – sono state già rimosse alcune piccole frane causate dal maltempo». Per tali interventi, rientranti nelle cosiddette “somme urgenze”, la Provincia di Vibo Valentia ha speso circa 50mila euro. «Abbiamo in programma non solo interventi di sistemazione delle buche o di manutenzione ordinaria – ha infine dichiarato il presidente Solano – ma anche diversi lavori assai più significativi. Interventi che faranno della Provincia di Vibo un cantiere a cielo aperto».

Al riguardo Solano ha reso noto che «sono già in fase di approvazione i progetti esecutivi per la messa in sicurezza delle strade provinciali n. 17, 22 e 30». Per sistemare in maniera adeguata quest’ultime arterie l’Ente intermedio vibonese ha a disposizione circa 800mila euro. Ai quali, a breve, si aggiungeranno ulteriori risorse, pari a circa 700mila euro.