La stagione balneare è iniziata, ma a Bivona restano irrisolti diversi problemi legati a decoro, sicurezza e vivibilità degli spazi pubblici. A sollevarli è Francesco Fusca, responsabile organizzativo dell’Udc di Vibo Valentia, che interviene con una nota pubblica per chiedere maggiore attenzione nei confronti della frazione costiera vibonese.

Fusca parla di una «forte presa di posizione pubblica a tutela e nell’interesse di Bivona», precisando che l’intervento non vuole essere «una mera polemica», ma una sollecitazione costruttiva su criticità che, a suo dire, sono ormai «sotto gli occhi di tutti». Il punto di partenza è l’avvio dell’estate senza un piano di rilancio del territorio capace di attrarre visitatori e generare ricadute economiche per l’intera provincia.

Le criticità segnalate nella frazione costiera

Al centro della segnalazione ci sono innanzitutto le condizioni di piazza Tonnara e piazza Marinella, dove Fusca denuncia la presenza di basole saltate, marciapiedi e pavimentazione dissestati. Una situazione che, secondo il rappresentante dell’Udc, rappresenta un rischio concreto soprattutto per anziani e bambini, oltre a restituire l’immagine di un territorio trascurato proprio nel periodo dell’anno in cui Bivona dovrebbe essere maggiormente valorizzata.

Altro tema sollevato è quello della sicurezza stradale. Fusca segnala il passaggio di auto ad alta velocità in via del Pescatore, via Sant’Anna e piazza Marinella, aree frequentate anche da bambini. In queste zone, sostiene, mancherebbero rallentatori e misure preventive adeguate. «Il principio di prevenzione - osserva Fusca - imporrebbe di adottare ogni misura cautelare atta a scongiurare pericoli e incidenti».

Segnaletica e illuminazione, i nodi di piazza Tonnara

Nella nota viene richiamata anche la situazione del ponticello di piazza Tonnara, ritenuto non adeguatamente segnalato. Di giorno, secondo Fusca, sarebbe poco visibile; di notte, invece, rischierebbe di diventare un pericolo per pedoni e automobilisti. Una criticità che si somma alla carenza di illuminazione nelle stesse piazze Tonnara e Marinella, indicate come luoghi che dovrebbero favorire socialità e aggregazione, ma che nelle ore serali risulterebbero poco fruibili.

La critica politica all’amministrazione

Il responsabile organizzativo dell’Udc collega queste criticità anche al piano politico, sostenendo che l’attuale amministrazione comunale non avrebbe riservato a Bivona l’attenzione promessa in campagna elettorale e i problemi segnalati sarebbero il segno di una distanza tra le aspettative dei cittadini e l’azione amministrativa fin qui messa in campo.

Da qui il riferimento alla necessità di costruire, in vista delle prossime elezioni amministrative, un progetto alternativo capace di puntare su governabilità, efficienza ed efficacia dell’azione pubblica. «Continuo ad essere impegnato a fianco del mio gruppo storico - conclude Fusca - per contribuire alla costruzione di un progetto alternativo che lasci ben sperare per il futuro».