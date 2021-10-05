Il sindaco uscente, in campo con la lista “Dasà Insieme”, riesce ad avere la meglio sugli altri due candidati

Piena riconferma per il sindaco uscente di Dasà Raffaele Scaturchio che è stato rieletto primo cittadino con 499 voti, pari al 72,82% delle preferenze. Scaturchio, che in questa tornata elettorale correva con la lista “Dasà Insieme”, è riuscito a sbarrare la strada agli altri due candidati alla carica di sindaco, ossia Francesco Filardo, sostenuto dalla lista “Gli Ulivi”, che ha conquistato 172 preferenze pari al 25,44%, e Antonio Rocco Portaro, in campo con la lista “Dasà nel Cuore”, che ha portato a casa appena 5 voti (lista civetta?) pari allo 0,74%. Al neoeletto primo cittadino e alla sua nuova maggioranza consiliare andranno 7 seggi (più il sindaco), mentre alla minoranza ne saranno assegnati 3.

Questi i voti di preferenza (in neretto gli eletti e i voti) dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Raffaele Scaturchio con la lista “Dasà insieme”: Anna Barba (68); Domenico Scarmozzino (58); Domenica Gentile (30); Bruno Corso (16); Vincenzo Cirillo (71); Elena Altamura (28), Giuseppe Brogna (12), Giovanni Conidoni (55); Pietro Amato (33); Elio Mangiardi (66).

Oltre a Francesco Filardo, entrano in Consiglio per la lista “Gli ulivi” Maria Rosaria Catania (30) e Martina Urzia (34). Queste le altre preferenze: Marialuisa Boniardi (1); Rosario Cirillo (19); Salvatore De Masi (8); Angela Filardo (7); Giuseppe Santaguida (11); Antonio Siciliano (12); Pietro Tripodi (23); Maria Caterina Demarzo (4).

Queste, infine, le preferenze della terza lista “Dasà nel cuore” a sostegno di Antonio Rocco Portaro: Vanessa Bova; Giuseppe Grioli; Tatiana Saragò; Bruno Demasi; Francesco Ganino; Vincenzo Racina (1); Domenico Bellè.

