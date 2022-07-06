La sua elezione è avvenuta all’unanimità in un’apposita assise. Nel primo consiglio sulla sua figura non era stato raggiunto il quorum dei 4/5 dei presenti

A Ionadi incontro ad hoc per l’elezione del presidente del consiglio comunale. Nella prima assise la nomina non era stata resa possibile per il mancato raggiungimento del quorum dei 4/5 dei presenti. In quell’occasione, infatti, Giampiero Calafati aveva ottenuto solo i voti della sua maggioranza “Per Jonadi”. Nell’apposito consiglio comunale, svoltosi nelle scorse ore, invece, l’elezione del 47enne avvocato è passata all’unanimità, segno che l’opera di mediazione portata avanti dal neo sindaco Fabio Signoretta ha prodotto i suoi frutti. Nell’occasione, il neo presidente ha preso la parola ringraziando tutti i consiglieri comunali per la fiducia accordatagli e augurando a ognuno di loro un quinquennio di collaborazione. Nel contempo ha anche auspicato che il consiglio comunale da lui guidato venga visto come un laboratorio di idee e proposte e non come un’arena in cui consumare bagarre che non andrebbero a portare risultati ai cittadini.



Rivolto, infine, al gruppo di minoranza guidato dal sindaco uscente Antonio Arena, ha espresso la volontà di una futura cooperazione e l’intenzione di svolgere un ruolo assolutamente imparziale all’interno del consiglio comunale. Nel corso dell’incontro è stata anche approvata l’integrazione e modifica del regolamento sul funzionamento dell’assise consiliare. Nello specifico, è stata inserita la possibilità di trasmettere in diretta streaming le future sedute del consiglio, con l’obiettivo dichiarato di consentire anche ai cittadini che non saranno presenti fisicamente ai lavori di assistervi.