L’annuncio dell’amministrazione comunale che informa di aver presentato il progetto preliminare per l’ammodernamento della struttura aderendo al Piano nazionale “Sport e periferie”.

L’amministrazione comunale di Maierato, tramite una nota del sindaco Sergio Rizzo, ha reso noto di aver aderito al bando per la presentazione di proposte di intervento di cui al fondo del Piano nazionale “Sport e periferie” previsto dalla legge n.9 del 23 gennaio 2016 e di aver predisposto, a tal fine, un progetto preliminare per l’ammodernamento e sistemazione del campo sportivo comunale, provvedendo ad inoltrare la relativa richiesta di finanziamento per complessivi 600mila euro.

In particolare il progetto preliminare di riqualificazione prevede la demolizione degli spogliati esistenti; il rifacimento della recinzione; la realizzazione di un impianto di illuminazione mediante l’installazione di quattro torri faro con proiettori a led; il rifacimento del terreno di gioco; la costruzione di una tribuna in cemento armato con eventuale copertura con struttura in acciaio o legno; il rifacimento della strada carrabile di accesso.

Il progetto preliminare