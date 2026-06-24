Al via la campagna di ascolto e partecipazione della federazione vibonese attraverso il portale decidiamo.com. Venerdì il primo confronto pubblico per raccogliere idee e proposte: «Il programma si costruisce insieme»

Sinistra italiana/Avs– Federazione di Vibo Valentia, insieme al Circolo tematico di Sinistra italiana “Costa degli Dei”, con sede a Parghelia, avvia una campagna di informazione e ascolto attraverso la presentazione della piattaforma Decidiamo.com.

I dettagli sono illustrati dallo stesso sodalizio politico che in una nota stampa a firma del segretario provinciale Fortunato Petrolo spiega: «Attraverso questo strumento, cittadine e cittadini potranno esprimere il proprio pensiero e contribuire con idee e proposte alla costruzione del programma elettorale di Avs mettendo in evidenza le priorità per il nostro futuro e le scelte necessarie per migliorare l’Italia nei prossimi cinque anni».

Si-Vas fa presente: «Troppo spesso i programmi si leggono soltanto alla fine, quando sono già stati scritti. La nostra proposta vuole invece essere un vero momento di partecipazione, finalizzato alla costruzione di una piattaforma programmatica che nasce dal basso, dove ogni cittadino può partecipare e proporre soluzioni ai bisogni del proprio territorio. Perché decidere insieme è il modo migliore per iniziare a cambiare davvero le cose».

Ogni proposta sarà inserita nella piattaforma “Decidiamo.com”, dove verrà discussa collettivamente, commentata, emendata e rafforzata. Il confronto servirà a far emergere le idee migliori, che contribuiranno alla definizione del programma finale di Avs.

Per il sodalizio politico, «partecipare significa non delegare in silenzio. Un programma credibile nasce infatti dall’incontro tra visione politica, esperienza e conoscenza. Questa piattaforma ha un obiettivo preciso: raccogliere proposte, individuare le priorità dei territori e mettere insieme ambiente e giustizia sociale, due elementi essenziali che devono procedere di pari passo.

I temi

I cittadini potranno esprimersi sui seguenti temi: Clima ed energia; Territori, città, casa e beni comuni; Partecipazione e democrazia; Mobilità; Economia circolare e rifiuti zero; Lavoro; Impresa e politica industriale; Fiscalità giusta e lotta alle disuguaglianze; Diritti, parità e libertà; Salute, sanità territoriale e inquinamento; Scuola, università, cultura e conoscenza; Legalità, trasparenza ed economia; Migrazione, accoglienza ed Europa dei diritti; Pace, politica estera ed europea; Intelligenza artificiale, digitalizzazione e innovazione; Welfare; Enti locali e aree interne; Agricoltura, biodiversità e diritti degli animali.

L’appuntamento è per venerdì alle ore 18.30, in Piazza Europa a Parghelia, per un confronto aperto con i cittadini e per raccogliere, le proposte da inserire nella piattaforma.

«Perché il programma – conclude Si-Avs - non si annuncia soltanto: si costruisce insieme».