Prosegue anche nel Vibonese il percorso promosso da Sinistra Italiana/Alleanza Verdi e Sinistra per coinvolgere i cittadini nella definizione delle priorità programmatiche in vista dei prossimi anni. Dopo la tappa di Parghelia, venerdì 3 luglio l'iniziativa approderà a Pizzo, dove sarà presentata la piattaforma partecipativa "Decidiamo.com": «I cittadini e le cittadine potranno esprimere il proprio pensiero e contribuire con idee e proposte alla costruzione del programma elettorale di Avs, mettendo in risalto quali sono le priorità per il nostro futuro e le scelte che servono per migliorare l'Italia nei prossimi cinque anni».

Nella nota si spiega quindi che l'iniziativa si svolgerà in contemporanea con altri appuntamenti organizzati in tutta la Calabria: «Una modalità aperta e trasparente per stabilire le priorità che saranno alla base dell'alternativa al governo attuale. Con questo spirito, venerdì 3 luglio 2026, dalle ore 19 alle 20.30, saremo in Piazza della Repubblica a Pizzo Calabro. Informiamo, inoltre, che ci saranno in contemporanea, in tutte le province della Regione Calabria, presìdi con gazebo e banchetti: a Crotone alle ore 17 in Piazza Berlinguer, alle 17.30 a Catanzaro Lido, alle 18 in contemporanea a Cosenza, in Piazza Kennedy, e a Reggio Calabria, in Piazza Camagna».

La Federazione provinciale rivolge quindi un invito alla partecipazione: «Invitiamo tutti i cittadini a venire per scoprire la piattaforma lanciata da Alleanza Verdi e Sinistra, per dialogare e contribuire con proposte che si ritengono utili per l'elaborazione del programma del cambiamento».

Nel documento vengono illustrate le finalità della piattaforma: «Questa piattaforma ha un obiettivo: raccogliere proposte e segnalare le priorità del proprio territorio, mettere insieme ambiente e giustizia sociale, due elementi essenziali che devono camminare insieme, ed esprimere il proprio pensiero».

Infine, la nota conclude sottolineando il valore del confronto e della partecipazione: «Ogni proposta sarà inserita nella piattaforma "Decidiamo.com", dove verrà discussa collettivamente, commentata, emendata e rafforzata. Il confronto servirà a far emergere le idee migliori, perché un programma credibile nasce dall'incontro tra visione e politica, tra esperienze e conoscenza. Perché partecipare vuol dire non delegare in silenzio».

«Vi aspettiamo venerdì pomeriggio, alle ore 19, in Piazza della Repubblica a Pizzo Calabro. Perché decidere insieme è il modo migliore per cominciare a cambiare davvero le cose: il programma non si annuncia soltanto, si costruisce insieme».