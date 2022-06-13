Il primo cittadino uscente ha avuto la meglio sull'altra lista guidata dal candidato Giovanni David

L’uscente Giuseppe Condello, si riconferma sindaco di San Nicola da Crissa. Come nelle previsioni della viglia il primo cittadino uscente del centro montano del Vibonese stravince questo appuntamento elettorale. Per la sua lista “Ramoscello d’ulivo con colomba” sono arrivate a scrutinio completato 633 voti, pari al 93,36% dei consensi. Giuseppe Condello ha avuto la meglio sullo sfidante (almeno sulla carta) Giovanni David, in campo con la lista “Obiettivo Comune”, che ha portato a casa soltanto 45 preferenze, pari al 6,64% delle preferenze.

In basso le singole preferenze: