«In politica il cittadino comune dovrebbe essere la fonte primaria delle scelte istituzionali. È lui che propone, elabora e decide ciò che il Parlamento dovrà legiferare e il Governo eseguire». Lo affermano i componenti del team "Nova" di Vibo, costola del Movimento 5 stelle vibonese che hanno promosso un appuntamento, «per chiedere, previa organizzazione di tavoli di confronto, "cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni". L'incontro – fanno sapere - si terrà sabato a Vibo Valentia dalle 15,30 alle 18,30 nei locali del "Save the date" (ex Oviesse), alla presenza dei parlamentari Anna Laura Orrico e Riccardo Tucci, ed è aperto a tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipazione all'evento e che si rivedono nel fronte progressista».

Nova

«"Nova" è un format per costruire, insieme a tutte le cittadine e i cittadini, il programma di governo dei prossimi anni - sottolineano gli estensori della nota. Non è un percorso chiuso. Non sono decisioni prese da pochi. Ma un processo partecipato e concreto».



«Non si assiste, si costruisce - continuano. Si potranno proporre idee, far emergere temi che meritano attenzione, trasformare il confronto in soluzioni concrete. Ogni contributo conta. L’obiettivo è trasformare la voce dei cittadini nel programma di governo dei prossimi anni. Un programma costruito dal basso. Condiviso e credibile. Non deciso da pochi, ma sviluppato insieme. Mentre altri chiudono le porte, noi le apriamo. Una sfida senza precedenti: parlare con le persone, non alle persone. Con tutte le persone».



«Le prossime tappe - fanno sapere - si terranno il 20 e 27 giugno per un confronto deliberativo online con 300 persone selezionate. E solo successivamente si procederà alla presentazione ufficiale e votazione del programma definitivo», concludono.



