Si è svolta ieri a Vibo Valentia la tappa di “Nova”, l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte da inserire nel programma politico della coalizione progressista in vista delle elezioni Politiche del 2027.

A renderlo noto è lo stesso Movimento attraverso un comunicato stampa nel quale vengono illustrati numeri e contenuti dell’iniziativa ospitata nei locali di Save the Date.

«160 partecipanti, 10 tavoli di confronto, su tematiche che spaziavano dalla sanità al lavoro, dalla scuola all’ambiente, più di 300 nuove proposte che confluiranno nel programma di governo per le Politiche del 2027 della coalizione progressista».

L’appuntamento ha coinvolto cittadini, professionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria, del Terzo settore, sindacati e amministratori locali. Presenti anche i parlamentari Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico.

Nel comunicato il Movimento definisce “Nova” «un’iniziativa tesa a raccogliere idee, soluzioni e proposte provenienti dalla società civile per l’Italia del futuro».

L’iniziativa, spiegano ancora gli organizzatori, rientra nel format ideato dal presidente del M5s Giuseppe Conte e sviluppato in contemporanea in diverse città italiane. «In Italia si sono dati appuntamento, in 100 piazze diverse, più di 16mila persone, la gran parte non iscritti al M5s. Unanime – si legge ancora nella nota – è emersa l’esigenza di riportare al centro delle politiche pubbliche il cittadino comune “dimenticato”, chi lotta ogni giorno per vivere onestamente e dignitosamente, famiglie e imprese». A coordinare i lavori sono stati Daniela Natale, Manuel Zinnà, Franco Gagliardi e Alessandro Valenzise.