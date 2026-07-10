L'iter amministrativo entra nella fase decisiva. Dopo la convocazione da parte della Regione Calabria dei 50 Comuni beneficiari dell'Accordo di programma da 19 milioni di euro destinato al Vibonese, il prossimo 22 luglio sarà il giorno della sottoscrizione delle convenzioni, passaggio che consentirà agli enti locali di avviare le procedure di gara e appaltare i lavori previsti.

Si tratta dell'ultimo step prima dell'apertura dei cantieri per gli interventi finanziati attraverso le risorse ottenute con un emendamento alla Legge di Bilancio.

Sull'imminente firma delle convenzioni interviene il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, che rivendica il lavoro parlamentare svolto per garantire i finanziamenti ai Comuni della provincia.

«La Regione Calabria ha convocato tutti i 50 Comuni beneficiari dei 19 milioni di euro complessivi frutto di un mio emendamento alla scorsa Legge di Bilancio. Il 22 luglio verranno infatti firmate le convenzioni con gli enti locali e si potrà quindi procedere ad appaltare i lavori. Un momento che tutti attendevamo sta finalmente arrivando, e non posso negare di essere estremamente felice per questo risultato», afferma il parlamentare.

Mangialavori sottolinea come si tratti del traguardo di «un iter lungo», frutto di «un lavoro parlamentare determinato» che ha consentito di destinare agli enti locali del Vibonese «una mole di finanziamenti di assoluto rilievo per realizzare opere pubbliche», con benefici destinati a ricadere sull'intero territorio.

«Da parte mia – conclude il presidente della Commissione Bilancio della Camera – continuerò a seguire da vicino il dossier, convinto che la collaborazione e la partecipazione di tutti, indistintamente dal colore politico di ognuno, sia la vera chiave per risollevare un territorio bellissimo come il nostro che merita tutta l'attenzione possibile».