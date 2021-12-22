Il sindaco Giuseppe Barilaro: «Avevamo annunciato nel nostro programma di governo, quale priorità essenziale, quella di rendere sicure, moderne e funzionali le strutture che ospitano ogni giorno i nostri ragazzi»

«La Regione Calabria con decreto dirigenziale del 16 dicembre scorso ha approvato la graduatoria definitiva e lo schema di convenzione, relativi ai finanziamenti di interventi di efficientamento energetico degli edifici dei Comuni inseriti nella strategia per le aree interne. Il decreto in questione finanzia con un importo pari a 500mila euro, un nostro progetto definitivo per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico sito in corso Umberto I». A dare notizia, dell’avvenuto finanziamento regionale, è il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro.



«Gli edifici scolastici presenti sul territorio comunale – continua il primo cittadino – sono stati in questi anni oggetto di numerosi interventi, dopo anni ed anni di abbandono. Avevamo annunciato nel nostro programma di governo, quale priorità essenziale, quella di rendere sicure, moderne e funzionali le strutture che ospitano ogni giorno i nostri ragazzi. Queste notizie sono linfa vitale per ogni amministratore. Se penso da dove siamo partiti o da come siamo partiti, vedo che in questi anni abbiamo operato tanto e bene. Il prossimo biennio, infatti, vedrà concretizzarsi una serie di opere strategiche e funzionali per la nostra comunità. Noi senza sosta – conclude il sindaco – con la passione civile e lo spirito di servizio che muove la nostra azione politica continuiamo a lavorare con serietà».