«Rigenerazione urbana è un piano ambizioso che ha bisogno di essere portato avanti con determinazione, per essere completato e non lasciare indietro nessuno. Un Piano che abbraccia la città di Vibo Valentia nella sua interezza. Ogni singola frazione è interessata da un intervento». È visibilmente soddisfatto, Giovanni Russo, assessore ai Lavori pubblici, tra gli artefici principali dell’ottenimento di ben venti milioni di euro in favore del Comune capoluogo per la Rigenerazione urbana. Lo scorso 30 dicembre, infatti, è stato pubblicato l’apposito decreto del Ministero dell’interno che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e la mobilità sostenibile, ha individuato i Comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale. Sarà, dunque, una Rigenerazione urbana, non solo strutturale, perché intende toccare «le sfere della dimensione umana e umanistica». [Continua in basso]

«Si tratta di un Piano in cui la cultura è intesa come il cardine dello sviluppo – spiega sempre l’assessore Russo -. Non un semplice “imbellettamento” della città, non interventi di maquillage, sparsi qua e là, nei diversi ambiti, ma un programma di connessioni fondamentali, di recupero, di ricucitura, di ricerca dei luoghi della condivisione, della vivibilità, dell’accessibilità, della bellezza, in cui sono determinanti i temi del sociale, dell’identità, della riconoscibilità e dell’appartenenza, della comunità, della città. Non è un caso che ruoti intorno alla programmazione dei lavori pubblici e della rigenerazione urbana, del decoro e del progetto dello spazio pubblico».



Si tratta, insomma, fa sapere sempre Giovanni Russo, «di una teoria di interventi coerenti tra loro e in linea di continuità con gli interventi già avviati o già completati, che interessano l’intero territorio di Vibo Valentia. La loro coerenza riguarda il contesto e le connessioni storiche, paesaggistiche, funzionali e verso il mare, che sapranno attivare: i concetti, con Borgo Futuro, Città 15 Minuti, Zona 30, la cultura cardine dello sviluppo; i linguaggi, quelli della ricerca identitaria e dei tratti connotanti della città e dei luoghi che la caratterizzano e della comunità che la vive; le prospettive, con l’idea che se la comunità tornerà a vivere, ad apprezzare, ad amare la città, riconoscendo in essa i propri caratteri e scoprendola bella, accogliente, pulita, funzionante, vivibile, tornerà – chiude l’assessore – a prendersene cura, a difenderla, a promuoverla».

