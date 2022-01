Decreto Rigenerazione urbana, 20 milioni di euro destinati al Comune di Vibo

«Ben 20 milioni di euro per 13 progetti al Comune di Vibo Valentia per la Rigenerazione urbana. Con il decreto del 30 dicembre scorso, la città ha avuto il finanziamento per i progetti riferiti alla scorsa Finanziaria 2021 e che non erano stati ancora determinati. Questi progetti, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale, saranno strategici per la città».



A darne notizia sono i consiglieri della Federazione politica che comprende i consiglieri del Movimento Cinque Stelle, Domenico Santoro e Silvio Pisani, e quelli del gruppo “Vibo democratica”, Giuseppe Policaro e Marco Miceli, i quali tuttavia ricordano che il Ministero «ha dato solo dieci giorni per presentare dei “chiarimenti sul Target” del progetto, pena l’esclusione del finanziamento. L’ammontare del contributo attribuito al Comune di Vibo è stato determinato dalla Finanziaria 2021, ispirata dal M5S a favore dei Comuni – dichiarano i consiglieri – e dal decreto del 30 dicembre 2021. Gli enti favoriti sono quelli che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale. Si tratta di finanziamenti confluiti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro. Da principale forza di opposizione, qual è la federazione politica M5S-Vibo Democratica saremo a vigilare che i lavori siano realizzati correttamente e con progettazioni all’altezza. Ciò – concludono i quattro consiglieri di opposizione – al fine di evitare che questi lavori facciano la fine della scuola di Portosalvo, delle strade di Longobardi e di San Pietro o del rifacimento dell’asfalto in viale della Pace. Lavori sui quali ancora non è stata fatta piena chiarezza da parte dell’amministrazione Limardo».

LEGGI ANCHE: Al Comune di Vibo 20 milioni per la Rigenerazione urbana, Russo: «Piano ambizioso»