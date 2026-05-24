Solo per Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore è previsto un eventuale secondo turno. Ecco tutti i centri chiamati a scegliere il nuovo sindaco
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Oltre 6 milioni 600.000 italiani saranno chiamati alle urne oggi e domani per il turno annuale delle elezioni amministrative in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti da dalle ore 7 alle ore 23 di oggi e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno prossimi. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, in tutto 6.624.575 elettori.
In Calabria sono 79 complessivamente i comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare i Consigli comunali. Solo cinque quelli superiori a 15mila abitanti: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi, San Giovanni in Fiore.
Novità per il sistema elettorale dei comuni di Cirò Marina (KR) e Taurianova (RC), che, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico.
Occhi puntati su Reggio Calabria e Crotone
Quattro candidati a sindaco e 640 aspiranti consiglieri, presenti in venti liste, che si contenderanno i trenta seggi di cui si compone il Consiglio comunale sono in campo per le elezioni comunali a Reggio Calabria, Città Metropolitana. Francesco Cannizzaro, parlamentare di FI, è il candidato del centrodestra, forte dell'appoggio di undici liste, mentre sei sono quelle schierate a sostegno di Domenico Battaglia (PD), candidato del centrosinistra. Due, invece, le liste depositate a sostegno di Eduardo Lamberti Castronovo, imprenditore della sanità privata, candidato indipendente. Una sola la lista accanto al 'civico' Saverio Pazzano.
Anche a Crotone sono quattro i candidati per la carica di sindaco della città. In totale sono 371 gli aspiranti consiglieri comunali suddivisi nelle 12 liste. Sei le liste che appoggiano l’uscente Vincenzo Voce. Il campo largo, denominato Alleanza progressista, sarà invece guidato dall'avvocato Giuseppe Trocino, esponente dei movimenti ambientalisti e animalisti, che eè sostenuto da quattro liste. In corsa per la poltrona di primo cittadino c'è poi il consigliere comunale uscente Fabrizio Meo. Infine Vito Barresi, con un passato nei Verdi, sostenuto anch'egli da un'unica lista.
Lunedì speciale su LaC Tv
Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.
Comuni al voto in provincia di Cosenza
Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)
- San Giovanni in Fiore - 16.106
- Castrolibero - 9.296
- Roggiano Gravina - 6.820
- Tortora - 5.949
- Villapiana - 5.439
- Dipignano - 4.122
- San Pietro in Guarano - 3.434
- Marano Marchesato - 3.333
- San Lorenzo del Vallo - 3.098
- Francavilla Marittima - 2.778
- San Fili - 2.531
- Mandatoriccio - 2.455
- Grisolia - 2.229
- Buonvicino - 2.048
- Sant'Agata di Esaro - 1.715
- Campana - 1.509
- Falconara Albanese - 1.427
- Paterno Calabro - 1.350
- Cerzeto - 1.228
- Orsomarso - 1.140
- Papasidero - 634
I comuni al voto in provincia di Catanzaro
Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Girifalco - 5.623
- Montepaone - 5.614
- Davoli - 5.481
- Gizzeria - 4.997
- Satriano - 3.360
- Serrastretta - 2.945
- Taverna - 2.529
- Montauro - 1.771
- Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759
- Amaroni - 1.680
- San Vito sullo Ionio - 1.629
- Carlopoli - 1.406
- Belcastro - 1.227
- Cerva - 1.106
- Palermiti - 1.075
- Martirano Lombardo - 980
- Andali - 662
I comuni al voto in provincia di Crotone
Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Crotone - 59.359
- Cirò Marina - 14.002
- Cutro - 9.478
- Rocca di Neto - 5.343
- Santa Severina - 1.929
- Savelli - 1.045
I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia
Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Serra San Bruno - 6.355
- Tropea - 5.911
- Ricadi - 4.959
- San Calogero - 3.942
- Briatico - 3.781
- Limbadi - 3.267
- San Gregorio d’Ippona - 2.521
- Maierato - 2.056
- Acquaro - 1.891
- Monterosso Calabro - 1.548
- Spilinga - 1.345
- Vallelonga - 719
- Zaccanopoli - 673
I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria
Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Reggio di Calabria - 172.479
- Palmi - 17.868
- Taurianova - 14.947
- Cinquefrondi - 6.269
- Montebello Jonico - 5.721
- Condofuri - 4.677
- Platì - 3.736
- Brancaleone - 3.282
- Molochio - 2.262
- Anoia - 2.048
- Giffone - 1.615
- San Roberto - 1.551
- Maropati - 1.385
- Santo Stefano in Aspromonte - 1.091
- Bruzzano Zeffirio - 1.056
- Melicuccà - 854
- Fiumara - 849
- Samo - 737
- Casignana - 707
- Pazzano - 498
- Roccaforte del Greco - 367