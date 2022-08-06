L’annuncio del segretario provinciale Maurizio Mazzotta che loda la collaborazione con Ravese, componente del direttivo

“Con grande soddisfazione annuncio l’ingresso nel partito di Azione di Francesca Loiacono, assessore al Comune di Ricadi con delega alla cultura, istruzione e sanità”. E’ quanto afferma il segretario provinciale di Azione, Maurizio Mazzotta. “Questo ingresso nasce dalla collaborazione con il membro del direttivo Giancarlo Ravese, che si è speso dal giorno dopo della sua nomina per rafforzare il gruppo dirigente. Ricadi rappresenta un Comune strategico per lo sviluppo dell’intera provincia per la capacità di attirare un turismo di qualità. Unitamente all’assessore Loiacono utilizzeremo la forza del partito nazionale per rafforzare il territorio di Ricadi affinché lo stesso possa essere presente sui tavoli decisionali che contano. Evidenzio che il gruppo di Azione continua a crescere con forza e vigore per la serietà dell’azione politica messa in campo e per la credibilità del suo gruppo dirigente che affonda le sue radici nel precedente gruppo “Vibo Unica” che si è sempre distinta dal resto dell’attuale classe dirigente a cui va la responsabilità di avere rallentato lo sviluppo di un territorio”.

