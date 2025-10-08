«In qualità di militanti, nonché di coordinatori del movimento giovanile di Forza Italia della provincia di Vibo Valentia, congiuntamente alla vicecoordinatrice regionale Gilda Guerrera, sentiamo il dovere, oltre che il piacere, di rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia in questa tornata elettorale». Questo è il commento dei giovani militanti vibonesi del partito di Forza Italia attraverso una nota stampa. «Non c’erano dubbi sulla rielezione del presidente Roberto Occhiuto: i frutti del suo lavoro e della sua squadra erano sotto gli occhi di tutti, e infatti il risultato non si è fatto attendere. La conferma della sua leadership rappresenta per noi un esempio concreto di buon governo, visione e capacità. Il risultato raggiunto è per noi motivo di orgoglio: in molti comuni in cui siamo attivamente impegnati, la lista Occhiuto Presidente, in cui era presente il nostro rappresentante, l’onorevole Michele Comito, è risultata spesso la più votata».

Comito ha ottenuto un risultato che i Giovani di Fi giudicano «straordinario nella provincia di Vibo Valentia con 6.092 preferenze personali, di cui 1.463 solo nel capoluogo di provincia: un consenso autentico, frutto di una campagna elettorale coraggiosa, dignitosa e animata da un profondo senso di giustizia, che ha ribadito la sua grandezza umana e politica, lasciando un segno che va oltre i confini della competizione elettorale. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per garantire l’elezione, a causa di un’elevata frammentazione del voto. Troppe candidature individuali hanno finito per dividere l’elettorato, ridurre il consenso e indebolire il risultato complessivo in maniera trasversale, penalizzando sia il Centrodestra, sia, ancor di più, il Centrosinistra, azzerando quasi completamente la rappresentanza provinciale».

Un dato che «preoccupa l’intero panorama politico e che va attentamente analizzato. Dinamiche di questo tipo, infatti, hanno portato all’elezione di un solo rappresentante per la nostra provincia: l’onorevole Vito Pitaro, in quota Noi Moderati, a cui rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro. È tempo di riportare la politica al servizio della comunità e non di usarla come strumento di promozione personale. Noi, comunque, non ci fermiamo. Anzi, siamo già pronti a ripartire, ancora più motivati, al fianco dei nostri rappresentanti, con la convinzione che il lavoro sul territorio debba proseguire senza sosta, con spirito di servizio, responsabilità e passione. Il nostro impegno continua: per i giovani, per la comunità, per il futuro di Vibo e della Calabria».