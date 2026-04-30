«Una notizia di straordinaria importanza anche per il Comune di Ricadi», così Antonio De Carlo, esponente della lista Vivere Ricadi – Mobrici Sindaco, commenta l’istituzione del Commissariato di Polizia a Tropea. Esulta perché il territorio «rientra pienamente nella competenza del presidio di Polizia e il passaggio a Commissariato garantirà anche alla nostra comunità standard di sicurezza più elevati e un controllo del territorio più capillare».

Nel suo intervento, De Carlo – appartenente alla Polizia di Stato in pensione da pochi mesi – esprime «un plauso sincero all’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario al Ministero dell’Interno, per un risultato storico».

«Questo potenziamento di uomini, mezzi e tecnologie non è solo un atto burocratico, ma un segnale concreto della presenza dello Stato, fondamentale per il contrasto alla criminalità organizzata e per la prevenzione quotidiana sulla Costa degli Dei», prosegue.

Nel suo intervento, «l’ex poliziotto rivolge anche un ringraziamento doveroso ai colleghi delle Forze dell’Ordine e alle organizzazioni sindacali che per quindici anni hanno lottato dati alla mano per evitare la chiusura del presidio», fino a trovare ascolto nelle istituzioni. «La legalità non arretra – conclude De Carlo – e questo nuovo presidio ne sarà il simbolo», conclude.