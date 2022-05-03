Si ricandida il sindaco uscente, sostenuto da alcuni fedelissimi, che se la vedrà con l’attuale capogruppo della minoranza

Si profila una sfida a due a Francavilla Angitola per la guida politica del Comune. Al sindaco uscente, Giuseppe Pizzonia, contenderà la fascia di primo cittadino l’attuale capogruppo della minoranza Carmelo Nobile. Stesso scenario, quindi, di cinque anni fa quando ad avere la meglio è stata la lista civica guidata dall’avvocato Giuseppe Pizzonia. Fra gli attuali consiglieri comunali di maggioranza sarà ricandidato anche Foca Antonio Lazzaro. La lista gode pure del supporto del medico Romeo Aracri, già assessore alla Provincia di Vibo Valentia nell’allora giunta di centrosinistra guidata dal presidente Enzo Romeo. Una lista civica, quella con a capo il sindaco uscente Giuseppe Pizzonia, dove però non mancano consiglieri comunali che hanno aderito a partiti di centrodestra come Massimo Esposito che da Forza Italia è di recente approdato al partito di “Coraggio Italia” (ora denominata “Italia al Centro”, partito che fa capo a livello nazionale a Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello ed a livello regionale a Francesco De Nisi della vicina Filadelfia). Fra i ricandidati nella lista di Pizzonia, ci sarà Anna Fruci, attuale presidente del Consiglio comunale.

Carmelo Nobile, laurea in Medicina, professore universitario, è stato sindaco di Francavilla Angitola dal 29 maggio 2007 al 6 maggio 2012.

Nel giugno del 2017 Giuseppe Pizzonia è stato eletto sindaco con 764 voti contro le 530 preferenze raccolte da Carmelo Nobile.