Alto l'astensionismo. Non premiata la maggioranza uscente. Bocciati gli assessori ricandidati. Ecco tutte le preferenze e la composizione del Consiglio

E’ il farmacista Giuseppe Dato il nuovo sindaco di Joppolo. Con 604 voti ha avuto la meglio su Valerio Mangialardo che si attesta a 524 preferenze. Su 2.739 elettori si sono recati alle urne in 1.162 con una percentuale di votanti, quindi, che si attesta al 42%. Oltre la metà degli elettori ha dunque disertato le urne. Alla lista “Cambiamo Joppolo” di Giuseppe Dato vanno 7 consiglieri comunali. Eccoli: Guido Ventrice (108 voti); Stefano Siclari (77 voti); Alessandro Comerci (63); Francesco Furci (63); Salvatore Burzì (62); Domenica Ventrice (32); Giovanni Burzì (30). Queste le altre preferenze nella stessa lista (non eletti): Carmela D. Gurzì (29 voti); Ottavio Saccomanno (26); Antonio Mazza (18). [Continua in basso]

Per la lista “Joppolo nel cuore”, oltre al candidato a sindaco sconfitto Valerio Mangialardo, vanno in Consiglio comunale: Biagio Zappia (206 voti); Francesco Messina (65 voti). Restano fuori dal Consiglio comunale: Sabrina Macchione (44 voti); Antonio Loiacono (40 voti, consigliere comunale uscente); Francesco Albino (36 voti); Sisto Comerci (29 voti); Ambrogio Scaramozzino (23 voti, assessore comunale uscente); Alex Preiti (15); Graziano Corigliano (13 voti, assessore comunale uscente); Francesca Mazzeo (11 voti).



Le schede nulle sono state 21, quelle bianche 13. Curiosità: a Joppolo paese il consigliere più votato è Stefano Siclari con 69 voti, seguito da Salvatore Burzì con 58 e da Biagio Zappia con 54. Nella frazione Coccorino, invece, il più votato è Biagio Zappia con 118 preferenze, seguito da Guido Ventrice con 78 voti. A Caroniti i più votati sono Francesco Furci con 61 voti e Francesco Messina 56 voti. A conti fatti, decisivi per l’affermazione elettorale di Giuseppe Dato si sono rivelati i voti di Guido Ventrice la cui candidatura è stata in bilico quasi sino alla fine.

