E’ Cosimo Damiano Piromalli, consigliere comunale uscente, il nuovo sindaco di Spadola che ha vinto con la lista “Insieme per Spadola”, raggruppamento che rappresenta la sintesi di due aree (l’altra fa riferimento all’ex sindaco Mimmo Marchese) che hanno trovato l’intesa in “zona Cesarini” quando ormai si prospettava uno scenario di tre liste in campo.

Alla lista “Insieme per Spadola” vanno 7 seggi, mentre alla lista “SiAmo Spadola” sono stati attribuiti 3 seggi. Cosimo Damiano Piromalli (in foto in basso) ha ottenuto 322 voti, pari al 54,11% dei consensi. Giuseppe Parise ha invece ottenuto 273 voti, pari al 45,88%.

Ecco i voti di preferenza e la composizione del nuovo Consiglio (i nomi colorati entrano nell’assemblea)

Lista n. 1

Voti / %

Lista n. 2

Voti/ %

SIAMO SPADOLA

45,88%

INSIEME PER SPADOLA

54,11

Candidato a Sindaco

GIUSEPPE PARISE

 

273

Candidato a Sindaco

COSIMO D. PIROMALLI

 

322

Ludovico Arena

32

Raffaele Barbara

42

Maurizio Arena

36

Nicola Contabile

20

Giuseppina Borello

15

Bruno Gallè detto “Corsaro”

35

Francesco Cozzetto

13

Bruno Gallè

42

Biagio Domenico Antonio Figliuzzi

30

Gessica Garcea

18

Cosmo Vittorio Pisani

10

Maurizio Marchese

31

Maria Stella Sodaro

51

Nicola Antonio Procopio

25

Salvatore Tassone

38

Nicola Cosimo Tassone

25

Nicola Zaffino

40

Gerardo Vavalà

29

 

 

Angelo Versace

46

 Votanti:610 su 901; Affluenza: 67,70%; Bianche:4; Nulle:11