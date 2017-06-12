Cosimo Damiano Piromalli eletto nuovo sindaco. Si afferma su Giuseppe Parise

E’ Cosimo Damiano Piromalli, consigliere comunale uscente, il nuovo sindaco di Spadola che ha vinto con la lista “Insieme per Spadola”, raggruppamento che rappresenta la sintesi di due aree (l’altra fa riferimento all’ex sindaco Mimmo Marchese) che hanno trovato l’intesa in “zona Cesarini” quando ormai si prospettava uno scenario di tre liste in campo.

Alla lista “Insieme per Spadola” vanno 7 seggi, mentre alla lista “SiAmo Spadola” sono stati attribuiti 3 seggi. Cosimo Damiano Piromalli (in foto in basso) ha ottenuto 322 voti, pari al 54,11% dei consensi. Giuseppe Parise ha invece ottenuto 273 voti, pari al 45,88%.

Ecco i voti di preferenza e la composizione del nuovo Consiglio (i nomi colorati entrano nell’assemblea)

Lista n. 1 Voti / % Lista n. 2 Voti/ % SIAMO SPADOLA 45,88% INSIEME PER SPADOLA 54,11 Candidato a Sindaco GIUSEPPE PARISE 273 Candidato a Sindaco COSIMO D. PIROMALLI 322 Ludovico Arena 32 Raffaele Barbara 42 Maurizio Arena 36 Nicola Contabile 20 Giuseppina Borello 15 Bruno Gallè detto “Corsaro” 35 Francesco Cozzetto 13 Bruno Gallè 42 Biagio Domenico Antonio Figliuzzi 30 Gessica Garcea 18 Cosmo Vittorio Pisani 10 Maurizio Marchese 31 Maria Stella Sodaro 51 Nicola Antonio Procopio 25 Salvatore Tassone 38 Nicola Cosimo Tassone 25 Nicola Zaffino 40 Gerardo Vavalà 29 Angelo Versace 46

Votanti:610 su 901; Affluenza: 67,70%; Bianche:4; Nulle:11