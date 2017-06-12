Tutti gli articoli di Politica
E’ Cosimo Damiano Piromalli, consigliere comunale uscente, il nuovo sindaco di Spadola che ha vinto con la lista “Insieme per Spadola”, raggruppamento che rappresenta la sintesi di due aree (l’altra fa riferimento all’ex sindaco Mimmo Marchese) che hanno trovato l’intesa in “zona Cesarini” quando ormai si prospettava uno scenario di tre liste in campo.
Alla lista “Insieme per Spadola” vanno 7 seggi, mentre alla lista “SiAmo Spadola” sono stati attribuiti 3 seggi. Cosimo Damiano Piromalli (in foto in basso) ha ottenuto 322 voti, pari al 54,11% dei consensi. Giuseppe Parise ha invece ottenuto 273 voti, pari al 45,88%.
Ecco i voti di preferenza e la composizione del nuovo Consiglio (i nomi colorati entrano nell’assemblea)
|
Lista n. 1
|
Voti / %
|
Lista n. 2
|
Voti/ %
|
SIAMO SPADOLA
|
45,88%
|
INSIEME PER SPADOLA
|
54,11
|
Candidato a Sindaco
GIUSEPPE PARISE
|
273
|
Candidato a Sindaco
COSIMO D. PIROMALLI
|
322
|
Ludovico Arena
|
32
|
Raffaele Barbara
|
42
|
Maurizio Arena
|
36
|
Nicola Contabile
|
20
|
Giuseppina Borello
|
15
|
Bruno Gallè detto “Corsaro”
|
35
|
Francesco Cozzetto
|
13
|
Bruno Gallè
|
42
|
Biagio Domenico Antonio Figliuzzi
|
30
|
Gessica Garcea
|
18
|
Cosmo Vittorio Pisani
|
10
|
Maurizio Marchese
|
31
|
Maria Stella Sodaro
|
51
|
Nicola Antonio Procopio
|
25
|
Salvatore Tassone
|
38
|
Nicola Cosimo Tassone
|
25
|
Nicola Zaffino
|
40
|
Gerardo Vavalà
|
29
|
|
|
Angelo Versace
|
46
Votanti:610 su 901; Affluenza: 67,70%; Bianche:4; Nulle:11