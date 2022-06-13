Tutto come nelle previsioni, atteso che il primo cittadino uscente si confrontava contro una “lista civetta”

Vince Antonino Schinella ad Arena. Il sindaco uscente, quindi, amministrerà per il suo terzo mandato di fila nel piccolo paese delle Preserre vibonesi. Con la sua lista “Insieme per il futuro” ha avuto la meglio, come nelle previsioni, sulla lista di Domenico Bellé, denominato “Per il bene comune”, chiaramente una “lista civetta”. La maggioranza si è scelta quindi anche (sulla carta) l’avversario onde non correre pericoli per il raggiungimento del quorum dei votanti. Schinella è un esponente del Pd vibonese e si riconferma sindaco con 587 voti pari al 91,86% dei consensi. [Continua in basso]

Ecco le singole preferenze:

Lista “Insieme verso il futuro” (Schinella sindaco):

– Adriano Ienco 172 voti, eletto

– Francesco Sorbara 79 voti, eletto

– Franco Carnovale 60 voti, eletto

– Giovanna Bonifacio 75 voti, eletta

– Maria Rosina Martino 39 voti, eletta

– Chiarina Agostino 45 voti, eletta

– Gernando Marasco 1 voto

– Maria Teresa Costa 80 voti, eletta



Lista “Per il bene comune” (Bellè sindaco):

– Giuseppe Pugliese 0 voti

– Pasquale Siciliano 3 voti, eletto

– Salvatore Figliuzzi 0 voti

– Marilena Pugliese 0 voti

– Giuseppe Brogna 0 voti

– Pietro Vavalà 0 voti

– Antonio Larobina 37 voti, eletto

