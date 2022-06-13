Tutti gli articoli di Politica
E’ riconferma per Massimo Trimmeliti a Filogaso. Il primo cittadino uscente con la lista “SiAma Filogaso” ottiene 688 voti (il 91,49% delle preferenze). La lista “Alternativa Filogaso” se non era una lista “civetta” (ed è tutto da vedere) poco ci manca, visto che con il candidato a sindaco Antonio Barba ottiene solo 64 consensi (l’8,51% delle preferenze).
Queste le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Massimo Trimmeliti: Daniele Rachieli (254 voti), Vito Barba (15 voti), Maria (detta Maria Rosaria) Luberto (78 voti), Maria Condello (84 voti), Andrea Dinatolo (97 voti), Domenico Corigliano (26 voti), Domenico Mari (51 voti), Francesco Luberto (40 voti).
Queste le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Antonio Barba: Rosaria Imineo (16 voti), Amedeo Cugliari (3 voti), Anna Romeo (22 voti), Valery Rachieli (3 voti), Antonio Gallippi (0 voti), Francesco Domenico Augurusa (0 voti), Domenico Martino (5 voti), Tommaso Romeo (0 voti).