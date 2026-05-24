La seconda fotografia della giornata elettorale mostra una partecipazione più alta rispetto al turno precedente. Sopra il dato provinciale si collocano sei centri: Acquaro, Monterosso Calabro, Spilinga, Limbadi, Tropea e Serra San Bruno. Più indietro Briatico, San Calogero e Ricadi

Con tutte le sezioni pervenute, nei 13 Comuni della provincia di Vibo Valentia chiamati al voto l’affluenza alle urne alle ore 19 si attesta al 35,04%. Il dato, aggiornato da Eligendo alle 19.19 di oggi, 24 maggio, riguarda 56 sezioni su 56 e supera sia la rilevazione di mezzogiorno, quando aveva votato il 12,64% degli aventi diritto, sia il confronto con la precedente consultazione alla stessa ora, fermo al 33,60%.

Tra le 12 e le 19 la partecipazione cresce dunque di 22,40 punti percentuali. L’aumento riguarda tutti i Comuni al voto, anche se con intensità diverse. Nel raffronto con la precedente rilevazione omologa, invece, il Vibonese registra dieci Comuni in aumento e tre in flessione: Maierato, Tropea e Zaccanopoli.

Acquaro guida l’affluenza, sopra il 40% anche Monterosso e Spilinga

Il dato più alto arriva da Acquaro, dove alle 19 ha votato il 44,47% degli elettori. A mezzogiorno l’affluenza era al 18,87%, con una crescita di 25,60 punti nel corso della giornata. Ancora più marcato il confronto con la precedente consultazione, quando alla stessa ora il dato era del 23,13%.

Sopra quota 40% anche Monterosso Calabro, che raggiunge il 42,90% dopo il 16,63% delle ore 12, e Spilinga, al 42,29% rispetto al 16,35% di mezzogiorno. In entrambi i casi il dato supera anche quello della precedente tornata: Monterosso era al 35,89%, Spilinga al 27%.

Limbadi, Tropea e Serra San Bruno sopra la media provinciale

Tra i Comuni sopra la media provinciale si colloca anche Limbadi, con il 39,73% alle ore 19 dopo il 13,60% della prima rilevazione. Il dato è in crescita anche rispetto alla precedente consultazione, quando alla stessa ora aveva votato il 35,27% degli aventi diritto.

Resta sopra il dato complessivo anche Tropea, con il 38,09%. La cittadina tirrenica cresce di 22,29 punti rispetto al 15,80% registrato alle 12, ma arretra nel confronto con la precedente consultazione, quando alle 19 l’affluenza era al 48,09%. Sopra la media anche Serra San Bruno, che passa dal 12,61% di mezzogiorno al 37,45%, superando il precedente 36,09%.

Ricadi, San Gregorio, San Calogero e Briatico sotto il dato provinciale

Appena sotto la media provinciale si collocano San Gregorio d’Ippona e Ricadi. Nel primo Comune l’affluenza arriva al 34,81%, dopo l’11,73% delle ore 12 e sopra il 33,22% della precedente rilevazione omologa. A Ricadi, invece, alle 19 ha votato il 34,66% degli elettori, rispetto al 12,29% di mezzogiorno e al 30,62% della precedente consultazione.

Più indietro San Calogero, con il 32,89%, comunque in aumento sia rispetto all’11,13% delle ore 12 sia rispetto al 32,13% precedente. Briatico si attesta al 32,34%, dopo il 10,17% registrato a mezzogiorno e sopra il 30,61% dell’ultima rilevazione omologa.

Maierato ultimo, Zaccanopoli e Vallelonga sotto quota 25%

Nella parte bassa della graduatoria si trovano Zaccanopoli, Vallelonga e Maierato. A Zaccanopoli l’affluenza alle 19 è del 24,84%, in crescita rispetto al 12,01% delle ore 12 ma sotto il 26,40% della precedente consultazione.

A Vallelonga ha votato il 23,43% degli aventi diritto, dopo l’8,29% di mezzogiorno. Il dato resta tra i più bassi della provincia, ma risulta comunque superiore all’11,69% registrato alla stessa ora nella precedente tornata. Il valore più basso arriva da Maierato, dove l’affluenza si ferma al 22,64%, dopo il 7,45% delle ore 12 e sotto il 29,07% precedente.

Il dato definitivo delle 19 consegna quindi una partecipazione provinciale in crescita, ma con differenze marcate tra i singoli centri. Il nuovo passaggio sarà quello della chiusura serale dei seggi, prima della riapertura prevista domani mattina e dello spoglio che inizierà alle 15.