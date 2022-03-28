Annunciata la convergenza su un unico percorso politico «fondato sul valore condiviso del bene comune», dopo avere affrontato una «proficua discussione e disamina» sui problemi del territorio comunale

«Siamo pronti a dare vita ad un progetto di ampio respiro, capace di raccogliere tutte le forze sane della nostra città per andare incontro alle esigenze della società napitina, che ha bisogno, oggi più di ieri, di trovare un posto nel panorama regionale adeguato alla sua storia”. È con questi propositi che Sergio Pititto e Franco Procopio annunciano la convergenza su un unico, grande, «progetto politico fondato sul valore condiviso del bene comune, dopo avere affrontato una proficua discussione e disamina sui problemi di Pizzo».



Le due delegazioni, infatti, sono giunte ad un accordo politico in vista delle imminenti elezioni amministrative, con Procopio che ha sposato l’idea di città delineata da Pititto, decidendo di fare un passo indietro per sacrificare le proprie legittime aspirazioni personali in nome di un programma concreto ed inclusivo, che si pone come reale alternativa ad un centrosinistra che nulla di nuovo ha più da offrire ai cittadini di Pizzo.



«Siamo impegnati – rimarcano Pititto e Procopio – a dare vita ad una coalizione più ampia possibile, condividendo con altre forze, associazioni e movimenti un progetto di sviluppo serio per la città. Una città, la nostra Pizzo, che per troppo tempo ha visto frustrate le sue ambizioni, malgrado le sue enormi ed ancora inespresse potenzialità». Sul piano elettorale, Sergio Pititto e Franco Procopio affermano: «È nostra intenzione dare vita ad una lista aperta a quanti si renderanno disponibili ad un impegno civico, che intendiamo come responsabilità propria del buon cittadino: delle donne, degli uomini e dei giovani che amano e si interessano del territorio dove vivono, della collettività di cui fanno parte, e che si preoccupano della cura e dello sviluppo del bene comune. Abbiamo tanto lavoro da fare davanti a noi, siamo consapevoli che le difficoltà non mancheranno, ma senza presunzione siamo anche certi di avere i due ingredienti principali per qualunque ricetta di successo: la competenza e l’amore per la nostra terra. Unitevi a noi – è l’appello finale di Sergio Pititto e Franco Procopio – che ci siamo uniti per voi».

