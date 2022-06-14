Una sola lista in campo e riconferma per il primo cittadino uscente. Valido il turno elettorale per superamento del quorum dei votanti

Una sola lista in campo a Fabrizia dove viene superato il quorum del 40% dei votanti e quindi viene rieletto sindaco Francesco Fazio. Entrano in Consiglio comunale tutti i candidati della lista “Liberi e giovani con Fabrizia”. Queste le singole preferenze ottenute: Francesco Cirillo (121 voti), Vincenzo Costa (198 voti), Domenico Demasi (118 voti), Enzo Iacopetta (139 preferenze), Antonio Melina (26 voti), Nadia Nesci (111 voti), Leonardo Andrea Pasqualino (145 voti), Veronica Rullo (97 voti), Mario Suppa (46 voti), Antonio Tassone (122 voti).

Alle urne a Fabrizia si sono recati il 72,62% degli aventi diritto al voto. Francesco Fazio, quindi, si appresta ad intraprendere il secondo mandato amministrativo.