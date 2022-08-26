Ecco gli importi mensili per sindaco, vicesindaco, assessore e presidente del consiglio comunale

La giunta comunale di Filogaso ha deliberato l’incremento delle indennità di funzione per gli amministratori con l’aumento sino all’85% previsto da una legge del 2019 per i Comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti e poi dalla legge di Bilancio del 2022 che prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci e l’adeguamento anche per i vicesindaci, gli assessori ed i presidenti dei Consigli comunali. Dal 2024, inoltre, l’indennità di funzione dei sindaci delle regioni a statuto ordinario sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. In basso lo schema degli importi mensili delle nuove indennità per gli amministratori di Filogaso: il sindaco Massimo Trimmeliti, il vicesindaco Daniele Rachieli, l’assessore Maria Condello e il presidente del Consiglio comunale Andrea Dinatolo

