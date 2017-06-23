Insediato il nuovo Consiglio comunale e presentati gli assessori. La nuova "squadra di governo" è operativa

Il neo sindaco di Filogaso, Massimo Trimmeliti, eletto nel turno elettorale dell’11 giugno scorso, ha proceduto alla nomina della giunta comunale. Gli assessori sono: Daniele Rachieli, 32 anni, con deleghe al personale, alla programmazione economica, ai tributi, al patrimonio, ai lavori pubblici ed al commercio; Maria Luberto, con deleghe allo sport, alle politiche giovanili, alla pubblica istruzione ed ai servizi sociali.

I due nuovi assessori erano stati i primi eletti alla carica di consiglieri comunali nella lista “SiAmo Filogaso”. Daniele Rachieli sarà anche il vicesindaco.

Il Consiglio comunale per la convalida degli eletti si è svolto ieri. Sono quindi seguiti: il giuramento del sindaco, la comunicazione della giunta e la presentazione delle linee programmatiche, la costituzione dei gruppi consiliari, l’elezione della commissione elettorale.

