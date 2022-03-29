Quattro i punti chiariti all’interno del provvedimento necessari per la suddivisione tariffaria del 2022

La giunta comunale di Ionadi, guidata dal sindaco Antonio Arena, si è riunita per determinare, attraverso una delibera, le tariffe per l’anno 2022 del servizio idrico integrato per le utenze del Comune. Sono quattro i punti che sono stati chiariti all’interno del provvedimento.

Nel primo è specificato che la determinazione delle tariffe debba essere nella misura di cui ai valori del moltiplicatore tariffario approvati, quali valori massimi, con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (Arera), a parte integrante dell’atto deliberativo. All’interno del secondo punto, invece, è indicato che le tariffe entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2022. Il terzo punto consiste nel dover applicare ai consumi le componenti tariffarie perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 ai metri cubi di acquedotto, fognatura e depurazione seguendo il criterio di alcuni valori (componente UI1 nella misura di 0,004 euro al metro cubo, UI2 0,009 euro al metro cubo, UI3 0,0179 al metro cubo e UI4 0,004 euro al metro cubo).

Infine, nel quarto e ultimo punto, si è disposto di trasmettere la deliberazione stessa all’Autorità Idrica della Calabria e all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (Arera).