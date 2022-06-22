Il primo consiglio comunale si terrà oggi. Nel corso dell’assise prevista anche l’ufficializzazione della nuova giunta: ecco i nomi in campo

Inizierà, di fatto, nelle prossime ore l’era di Fabio Signoretta a sindaco del Comune di Ionadi. Il 26enne esperto in fondi comunitari, dopo aver battuto nettamente nella tornata elettorale del 12 giugno il sindaco uscente Antonio Arena, oggi, 22 giugno si insedierà ufficialmente alla guida dell’amministrazione cittadina, durante l’assise consiliare che darà appunto il via al nuovo corso. L’incontro pubblico nella sede municipale è previsto a partire dalle 18.30. Tra i punti all’ordine del giorno figura anche l’istituzione di una Commissione consiliare sulla “Legalità e Trasparenza”, in linea con i principi sottoscritti da tutti i candidati della lista civica “Per Jonadi” in campagna elettorale. Domani sarà anche il giorno, tra l’altro, della convalida degli eletti, del giuramento del nuovo sindaco, dell’elezione del presidente del consiglio e della nomina della giunta chiamata a coadiuvare Signoretta nel primo arco di consilatura. Molto probabilmente all’interno dell’organo esecutivo entreranno da subito a far parte Saro Mazza e Valentina Fusca. Il primo dovrebbe rivestire nei prossimi due anni e mezzo anche il ruolo di vicesindaco. [Continua in basso]

In ballo per gli altri posti disponibili in giunta – tenendo conto delle necessità di Signoretta di dare rappresentanza a tutto il territorio comunale e alla parità di genere – ci sono due fra i vari Maria Angela Calzone, Francesco Antonio Jorgi, Angelo Francesco Gentile e Nicolina Corigliano. In questo senso, i primi due sembrerebbero escludere gli altri. L’ultima parola toccherà, tuttavia, al nuovo sindaco, il quale già nelle prossime ore potrà dipanare i dubbi e diramare la questione, ufficializzando i nomi di tutti i componenti dell’esecutivo. Tra gli scranni del consiglio comunale, per i prossimi cinque anni siederanno anche gli altri esponenti di maggioranza Giampiero Calafati e Vincenzo Ciardulli. A questi si aggiungeranno i quattro consiglieri del gruppo dì opposizione “Ionadi nel cuore”, Antonio Arena, Gabriele Prestia, Francesco Catania e Alessio Tavella.