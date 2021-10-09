Due gli assessori, uno della frazione Caroniti e uno di Coccorino. A Guido Ventrice le funzioni di vicesindaco

Nominata dal sindaco di Joppolo, Giuseppe Dato, la nuova giunta comunale. Dopo la vittoria elettorale, il primo cittadino ha infatti deciso di procedere alla nomina dei due assessori che vanno a comporre la giunta comunale. Si tratta di: Francesco Furci, 30 anni, di Caroniti, che in Consiglio comunale è stato eletto con 63 voti, e Guido Ventrice, 36 anni, di Coccorino, che assume anche le funzioni di vicesindaco. Ancora da assegnare, invece, le singole deleghe ai due assessori. Il farmacista Giuseppe Dato, con la lista “Cambiamo Joppolo”, è stato eletto sindaco con 604 voti. Ha avuto la meglio su Valerio Mangialardo, dipendente della Provincia di Vibo, che si è fermato a 524 preferenze. Su 2.739 elettori, a Joppolo si sono recati alle urne in 1.162 con una percentuale di votanti, quindi, che si è attestata al 42%.

