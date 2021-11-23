Il sindaco Giuseppe Dato coinvolge tutti i componenti della sua maggioranza. Incarichi anche ai dipendenti Restuccia e Panzitta, mentre il vicesindaco Ventrice avrà pure la responsabilità gestionale dell’area amministrativa Affari generali

Assegnate dal sindaco di Joppolo, Giuseppe Dato, le deleghe ai due assessori, più specifiche funzioni ai consiglieri comunali di maggioranza. Al vicesindaco Guido Ventrice vanno le deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica, patrimonio e immobili comunali, toponomastica, demanio marittimo e depurazione, mentre l’assessore Francesco Furci si occuperà di agricoltura e attività produttive. Deleghe speciali sono state poi assegnate dal primo cittadino a singoli consiglieri. Al consigliere Alessandro Comerci vanno le seguenti materie: servizi cimiteriali, turismo e spettacolo; A Giovanni Burzì il bilancio, i tributi, il personale, il contenzioso, gli affari generali e legali; a Stefano Siclari il servizio idrico e fognario, rifiuti solidi urbani, politiche energetiche e pubblica illuminazione; a Domenica Ventrice le politiche abitative; a Salvatore Burzì il commercio, le politiche per la promozione imprenditoriale e del lavoro, la viabilità, lo sport, l’ambiente, la segnaletica stradale, i parcheggi e le politiche comunitarie. [Continua in basso]

Con separato decreto, il sindaco Giuseppe Dato ha poi affidato al vicesindaco Guido Ventrice anche la responsabilità gestionale e il potere di adottare tutti gli atti, anche di natura tecnico-gestionale, dell’area amministrativa Affari generali-vigilanza e tutti i relativi servizi ed attività inerenti la struttura organizzativa di competenza. Tale ulteriore nomina, nell’ottica dell’amministrazione guidata dal sindaco Dato, dovrebbe portare ad un risparmio di spesa per l’ente in quanto l’amministratore comunale incaricato non percepisce alcuna indennità per tale incarico.

Il primo cittadino ha poi provveduto a nominare la responsabile del servizio economico-finanziario e dei tributi nella dipendente Giusi Restuccia, mentre l’Area III (responsabile del servizio tecnico manutentivo) è stata affidata al geometra e dipendente comunale Sabatino Panzitta sino al 16 novembre 2022. Il servizio tecnico manutentivo ricomprende: i lavori pubblici, l’ambiente, la viabilità, la gestione del demanio, gli impianti comunali, la manutenzione degli impianti di depurazione, il patrimonio, l’urbanistica e l’edilizia privata.

