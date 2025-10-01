Lascia l’incarico in Giunta, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Limbadi Alfonso Limardo. Alla base delle dimissioni, le incomprensioni con il sindaco Leo Mercuri in ordine alla scelta del primo cittadino di nominare un nuovo consulente per l’ufficio tecnico comunale. L’assessore, nel motivare le proprie dimissioni, ha lamentato il mancato coinvolgimento della giunta comunale (disertando la relativa riunione) nella decisione di conferire l’incarico ad una nuova figura per l’ufficio tecnico del Municipio. Alfonso Limardo ha quindi restituito la delega ai lavori pubblici che gli era stata conferita dal sindaco nell’ottobre del 2020 all’indomani della vittoria elettorale. Limardo resterà comunque consigliere comunale di maggioranza. Da ricordare che in passato hanno abbandonato la maggioranza consigliare il consigliere Giuseppe Tripaldi e, all’indomani del primo Consiglio comunale, anche il consigliere Giuseppe Manco che lamentava il suo mancato ingresso in giunta (il sindaco gli aveva comunque conferito la delega agli Spettacoli, ma il consigliere aveva rifiutato).