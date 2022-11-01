Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano rimodula la squadra di governo cittadino coinvolgendo a turno i consiglieri di maggioranza

Confermate in pieno le anticipazioni delle scorse settimane de Il Vibonese.it, riguardo il preventivato rimpasto di giunta all’interno del Comune di Mileto. Rosa Alba Gangemi non riveste più l’incarico di assessore al Turismo, Sport e Spettacolo. Al suo posto subentra Fortunata Dimasi, la quale oltre alle deleghe del suo predecessore ha assunto anche il ruolo di vicesindaco, nell’ultimo periodo ricoperto dall’assessore al Bilancio Francesco Ciccone. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano porta così a termine – senza apparenti intoppi e malumori e garantendo la rappresentatività del territorio e la parità di genere – il turnover degli assessori programmato a inizio consiliatura. L’avvocato con la passione per la politica e il “sogno” (ormai realizzato) di fare il sindaco può a questo punto preparare in tranquillità il rush finale in vista del termine naturale del suo mandato, previsto a maggio del 2024. Per programmare e pianificare il dopo, a conti fatti c’è ancora tempo. Dopo l’ultimo rimpasto, la giunta comunale, oltre che dal primo cittadino di Mileto, risulta composta dal vicesindaco e assessore a Turismo, Sport e Spettacolo Fortunata Dimasi, dall’assessore alle Politiche sociali Elisa Galloro, dall’assessore al Bilancio Francesco Ciccone e dall’assessore all’Urbanistica Pasquale Luccisano. Salvo sorprese, rimarranno al loro posto nell’organo esecutivo sino alla fine naturale della consiliatura.