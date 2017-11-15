Due gli assessori nominati dal primo cittadino Antonio De Masi dopo la vittoria nelle amministrative del 5 novembre

Nardodipace ha la nuova giunta comunale. Il sindaco Antonio De Masi, vincitore delle elezioni amministrative del 5 novembre scorso con la lista “Nardodipace riparte” ha infatti nominato i suoi due nuovi assessori. Si tratta di Samuele Maiolo, che va a ricoprire anche la carica di vicesindaco, e Ilario Maiolo. Si tratta dei due candidati che hanno ottenuto più preferenze, rispettivamente 72 e 76 voti. La presentazione in Consiglio comunale della nuova squadra di governo del paese avverrà oggi. Antonio De Masi (Pd e già Democratici di sinistra) era stato già sindaco sino al 2007 con il centrosinistra.

Il Comune di Nardodipace esce da due scioglimenti consecutivi degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. In entrambi i casi il sindaco era Romano Loielo, schierato con il centrodestra, poi dichiarato incandidabile in base alla legge antimafia, e che nelle amministrative del 5 novembre scorso ha sostenuto apertamente il candidato a sindaco Piero Tassone, sconfitto da De Masi.

