Il sindaco uscente viene superato dallo sfidante di oltre cento voti. Alle urne il 55%, quasi la metà dei votanti ha disertato le urne

Vince l’architetto Antonino Pezzo a Sant’Onofrio. E’ lui il primo cittadino. Con la lista “Coraggio Sant’Onofrio” ha ottenuto 920 voti (il 53,43% dei consensi) superando il sindaco uscente Onofrio Maragò che con la lista “Tre Spighe” ha ottenuto 802 (46,57% delle preferenze). Alla maggioranza di Antonino Pezzo vanno 8 consiglieri, alla minoranza 4. Gli elettori a Sant’Onofrio sono 3.234 ma alle urne si sono recati in 1.809 (il 55,94%). Le schede nulle sono state 40, quelle bianche 47. Zero quelle contestate. In basso tutti i voti dei singoli consiglieri.

LEGGI ANCHE: Comunali, antimafia e indagini: i “casi” Sant’Onofrio e Joppolo

Comunali a Sant’Onofrio, la replica del candidato Pezzo e la nostra risposta