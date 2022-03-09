Il consigliere Grazia Bertucci ha inteso coinvolgere anche il collega Giuseppe Primerano

«Mi riconosco nella maggioranza di questa amministrazione. Una maggioranza che ha dovuto affrontare negli ultimi anni vari problemi ed è stata bloccata dalla pandemia in tante cose ma che sono sicura darà il massimo nei prossimi due anni recuperando il tempo perso». E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Simbario Grazia Bertucci. «In qualità di consigliere con delega ai lavori pubblici e alla cultura concentrerò la mia attenzione sui progetti in itinere come quelli dell’adeguamento sismico della scuola elementare ed il progetto del sentiero naturalistico che da Simbario, passando per Spadola e Brognaturo arriva a Serra San Bruno, progetto che posso vantare come mia idea, poi sviluppata e supportata dagli organismi competenti, solo per citarne alcuni. Nonostante la mia candidatura ed elezione sia avvenuta in una lista civica, credo che oggi sia arrivato il momento di avere per me riferimenti politici, al fine di una più incisiva azione amministrativa, ed è per questo motivo che io oggi in Consiglio comunale intendo formalizzare la nascita di un gruppo consiliare di appartenenza a Forza Italia. Per me nella qualità di consigliere comunale e per l’amministrazione della quale faccio parte, soprattutto in questo contesto storico caratterizzato da importanti progetti è necessario avere un collante con le istituzioni, con la Provincia, con la Regione e con Roma ed è chiaro che la scelta del partito non poteva che essere in linea con la mia ideologia politica. [Continua in basso]

Sotto il profilo dell’azione politica io da sempre mi sono riconosciuta con il pensiero e l’ideologia di Forza Italia ed ho condiviso tutto ciò con gli esponenti del partito.Ho messo al corrente del mio programma i vari organismi ed il coordinatore regionale nella persona del senatore Giuseppe Mangialavori il quale si è dimostrato particolarmente sensibile sulla possibilità che anche nel Comune di Simbario ci possa essere la presenza del partito di Forza Italia.Nella mia scelta, proprio per la crescita dell’azione politica ho ritenuto necessario coinvolgere altre energie e segnatamente – conclude la Bertucci – il consigliere Giuseppe Primerano», il qualedal canto suo ha tenuto a ringraziare «Grazia Bertucci che mi ha coinvolto in questa iniziativa e pertanto manifesto la mia volontà di aderire al gruppo di Forza Italia nella maggioranza di questa amministrazione. Già in passato con il consigliere Bertucci abbiamo lavorato insieme per la realizzazione di eventi culturali a Simbario e sono sicuro che collaboreremo per dare il massimo nella nostra azione politico-amministrativa».