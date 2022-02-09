In sede di IV commissione consiliare di Palazzo Luigi Razza appradono i progetti “Vita Indipendente” e per i senza fissa dimora

La vicenda è stata denunciata nel corso della seduta della IV commissione consiliare Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia presieduta da Antonino Roschetti: si tratta dei fondi destinati al progetto “Vita indipendente” ed a quello per i senza fissa dimora, che potrebbero essere stati persi. A parlare in aula è stato il consigliere comunale di “Vibo da Vivere”, nonché ex assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli. In riferimento al progetto riservato ai senza fissa dimora, l’amministrazione comunale ha pubblicato un Avviso destinato proprio a chi risulti senza una casa grazie a un progetto (risalente al 2016 quando l’ente partecipò al bando insieme agli altri capoluoghi di provincia della Calabria) finanziato con 134mila euro. Lorenza Scrugli ha riferito che al Comune nel 2019 è arrivata anche una prima parte delle risorse (15 per cento) da iniziare a utilizzare, ma – ha precisato il consigliere – «si sarebbe dovuto dare seguito a un’azione precisa in base proprio alla cifra ricevuta e si dovevano poi mettere in atto nuove progettualità per avere altre tranche, soltanto che la data di scadenza del tutto è stata fissata al 31 dicembre del 2021. Quindi, ad oggi niente è stato fatto e il finanziamento potrebbe essere andato perduto. Spero, quindi, che l’assessore spieghi quanto accaduto».



Riguardo al progetto “Vita Indipendente”, Lorenza Scrugli ha fatto presente che da anni si insiste per dare avvio al bando al fine di evitare che si possano perdere i fondi pari complessivamente a 100mila euro ottenuti dalla precedente amministrazione Costa. «Ma tutto è fermo – ha attaccato Lorenza Scrugli – e nulla si è saputo del suddetto progetto».