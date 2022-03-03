Si punta alla messa in sicurezza di zone a forte rischio idrogeologico e al recupero delle aree degradate

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Regione Calabria, hanno finanziato un considerevole pacchetto di lavori pubblici che interessano il territorio comunale di Vibo Valentia. Si tratta di specifici interventi che puntano, da un lato, alla messa in sicurezza di zone ritenute particolarmente a forte rischio idrogeologico e, dall’altro, al recupero delle aree degradate del territorio comunale. Dei primi lavori – finanziati con decreto interministeriale – fanno parte i progetti di fattibilità tecnica ed economica riguardanti il centro storico del comune capoluogo (700.000 euro) e le frazioni di San Pietro (980.000 euro) e Longobardi (920.000 euro), mentre i secondi progetti – finanzianti con fondi della Regione Calabria – contemplano interventi al Terminal bus e alla Cittadella scolastica del capoluogo (580.000 euro), su viale delle Industrie a Vibo Marina, in via delle Barche e in via del Pescatore a Bivona (900.000 euro). Il tutto per un totale complessivo di finanziamenti pari a 4.080.000 euro. Tutti i progetti sono stati approvati dalla giunta comunale e l’intero iter amministrativo è stato seguito passo dall’assessore al ramo Giovanni Russo. [Continua in basso]

Gli obiettivi che si intendono raggiungere

«Nello specifico – si legge, tra l’altro, nelle delibere licenziate dall’esecutivo di Palazzo Luigi Razza – i lavori di messa in sicurezza saranno di tipo preventivo, per la riduzione del rischio nelle aree che presentano attestato di elevato rischio frana e idraulico, e finalizzati all’aumento del livello di resilienza del territorio da tali rischi idrogeologici».

Per quanto riguarda, invece, gli interventi per il recupero della zone degradate, la Regione Calabria ha previsto interventi e misure anticrisi a favore delle città capoluogo di provincia, tra cui Vibo Valentia, «anche in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19, con particolare riferimento all’obiettivo generale dell’inclusione sociale, da conseguirsi tramite interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei centri storici e dei quartieri marginali e degradati delle città e delle aree urbane, con interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana a fini sociali, culturali, turistici e di sostegno allo sviluppo economico». L’amministrazione comunale ha quindi proposto interventi di «miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini di contrastare lo spopolamento non solo nelle periferie», nonché interventi «per l’eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all’interno di alcuni ambiti con la realizzazione di opere primarie e secondarie».

Due frazioni isolate da mesi

Le due frazioni di Longobardi e San Pietro hanno le rispettive strade di ingresso chiuse da mesi. In entrambi i casi, lavori eseguiti male, unitamente alle abbondanti piogge, hanno fatto crollare parte delle arterie in punti dove vi erano già stati degli interventi di messa in sicurezza. «Tenuto conto – è stato scritto all’epoca nell’ordinanza di chiusura della strada per Longobardi – che non esistono le condizioni minime di sicurezza per la transitabilità in nessuno dei due sensi di marcia», la Polizia locale ne ha ordinato la «chiusura fino a quando non saranno cessate le esigenze determinate dal ripristino delle condizioni di sicurezza».

