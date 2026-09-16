L’accordo punta a consolidare la coalizione di governo e a rendere più incisiva l’azione amministrativa. La segretaria provinciale dem Esposito e il coordinatore dei Riformisti Mirabello: «Scelta politica lungimirante»

Nasce, in seno al Consiglio comunale di Vibo Valentia, la federazione tra i gruppi consiliari del Partito democratico e dei Democratici e riformisti. Il nuovo sodalizio è stato ufficializzato attraverso una nota congiunta firmata dalla segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e dal coordinatore del gruppo consiliare Democratici e riformisti, Enzo Mirabello.

Si tratta, spiegano, di «una scelta politica chiara, lungimirante e fortemente voluta», che nasce dalla condivisione di una visione unitaria sui principali atti amministrativi e programmatici. «L’obiettivo prioritario – evidenziano Esposito e Mirabello – è dare ancora più slancio, compattezza ed efficacia all’azione della maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Enzo Romeo e dalla sua Giunta, e dare più forza al Pd».

La federazione tra i due gruppi consiliari, aggiungono i due esponenti politici, «rappresenta un atto politico di grande rilievo che rafforza e consolida la maggioranza a Palazzo Luigi Razza». Una sinergia che, secondo Esposito e Mirabello, consentirà di rendere l’azione amministrativa «più incisiva e autorevole», affrontando i dossier strategici legati «alla crescita della città e dell’intero comprensorio provinciale, oltre alle future sfide elettorali».

Per la segretaria dem e il coordinatore dei Riformisti, «questo accordo costituisce un primo, fondamentale passo di un percorso dinamico e in costante evoluzione» che, «con le dovute accortezze e i necessari chiarimenti politici», potrà aprire nel tempo a un dialogo più ampio. L’obiettivo indicato è quello di rafforzare il Pd e il centrosinistra, «favorendo così l’alternativa alle destre, nei territori, in Calabria e nel Paese».