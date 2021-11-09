Diversi i temi presentati dall'opposizione. Assente il sindaco Maria Limardo che si trova a Parma per prendere parte all’Assemblea nazionale dell’Anci

Sono argomenti decisamente spinosi quelli che il consiglio comunale di Vibo Valentia è chiamato stamani ad affrontare. Rinviato ieri per mancanza di numero legale – la stessa maggioranza ha infatti preferito non presentarsi in quanto da un lato erano assenti tre consiglieri del gruppo di Forza Italia, mentre dall’altro i “capricci”, manifestati poco prima del suono della campanella, dal consigliere Leoluca Curello, che ha minacciato di non votare la pratica relativa ad una variazione al Bilancio di previsione (pratica che tornerà in aula) hanno suggerito un atteggiamento prudente – il civico consesso del capoluogo si riunirà dunque questa mattina in seconda convocazione. [Continua in basso]

L’avvio dei lavori consiliari è previsto per le ore 11. Assente per impegni istituzionali il sindaco Maria Limardo, la quale in queste ore si trova a Parma per prendere parte alla 38esima Assemblea nazionale dell’Anci, che oggi in apertura dei lavori vedrà la partecipazione, per la settima volta durante il suo mandato, del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Tornado al Consiglio, in agenda, come detto, temi scottanti. E tutti portati in aula dalle forze politiche di opposizione attraverso apposite interrogazioni e ordini del giorno.

I temi più delicati

Tra gli argomenti più delicati che saranno, dunque, posti questa mattina all’attenzione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza ci saranno innanzitutto i rapporti tra il Sistema bibliotecario vibonese e il Comune di Vibo Valentia, l’interrogazione è stata presentata nel corso del consiglio comunale de 6 settembre scorso dal capogruppo del Partito democratico Stefano Luciano e che si discuterà stamani. Ma cosa intende sapere Luciano? Presto detto: in particolare, il timoniere democrat a Palazzo Luigi Razza vuole sapere dall’amministrazione del sindaco Maria Limardo «il nome dell’attuale direttore del Sistema» e «qual è la composizione di tale organismo». Ma soprattutto il capogruppo chiederà all’amministrazione attiva di avere lumi «su quali tipo di rapporti tale organismo ha con il Comune di Vibo Valentia», nonché «sulla circostanza relativa al pagamento del canone di locazione in ordine ai locali comunali (Palazzo Santa Chiara) occupati dal Sistema». I rapporti, inoltre, «del Sistema con Vibo Capitale italiana del libro 2021, le modalità di nomina dei componenti di rappresentanza del Sistema». [Continua in basso]

Altro argomento che sarà sottoposto al vaglio dell’aula saranno gli interventi relativi al completamento del nuovo teatro comunale di Moderata Durant. Sempre Luciano ha, infatti, presentato un’altra interrogazione al fine di avere spiegazioni proprio «sullo stato dei lavori» dell’opera in via di ultimazione.

Ulteriore tema iscritto dal presidente del consiglio comunale Rino Putrino all’ordine del giorno dei lavori consiliari riguarda le modalità attraverso le quali vengono spesi i soldi di Vibo Capitale del libro. L’interrogazione è stata presentata dai consiglieri comunali del Pd Stefano Luciano e Stefano Soriano e da Laura Pugliese, componente del gruppo Misto. Tutti e tre mirano a fare luci sulle voci di spesa dell’importante kermesse culturale. [Continua in basso]

Dovrebbe anche essere affrontata la questione relativa alla Biblioteca comunale di via Palach chiusa da tempo in quanto lo stabile non è in condizioni di sicurezza. In merito, ancora il capogruppo del Pd Stefano Luciano ha presentato all’ufficio di presidenza un ordine del giorno per porre la problematica all’attenzione del civico consesso del capoluogo.