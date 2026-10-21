«In occasione della sua visita in Calabria nell'ambito del Festival del Sud, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, incontrerà nel Vibonese gli agricoltori e gli autotrasportatori della regione, attualmente in sciopero per denunciare il caro carburanti e la grave crisi che sta colpendo i rispettivi settori». A darne notizia è il deputato del Movimento 5 Stelle, Riccardo Tucci.



«L'incontro con i lavoratori - prosegue Tucci - precederà la presentazione del nuovo libro del leader del M5S, dal titolo "Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l'Italia", in programma venerdì 23 ottobre alle 16,30 nei locali del complesso monumentale del Valentianum a Vibo Valentia».



«L'opera - spiega il parlamentare - ripercorre le tappe fondamentali della vita e del percorso politico di Conte: dall'infanzia in Puglia all'arrivo a Roma per gli studi universitari, dalla nomina a presidente del Consiglio nel 2018 fino alle vicende politiche più recenti. Nel libro vengono inoltre chiariti i principi e i valori che guidano l'azione del Movimento 5 Stelle, nonché le sfide che l'attendono per la guida del Paese», conclude.